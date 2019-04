23 abr 2019

La última creación de Mango llega en forma de animal y no de uno cualquiera sino de un elefante. Han sido varias las firmas de moda que, con motivo del estreno de Dumbo, han plasmado en sus colecciones al emblemático animal de Disney. Pues Mango se ha sumado ha ello. Sin embargo, la firma de moda ha sacado su lado más original y creativo y lo ha recreado en forma de bolso. Sí, un bolso con forma de elefante y no, no es precisamente un bolso pequeño.

Sus medidas son 60x31x31 lo que lo convierte en un tamaño mediano. Está elaborado con fibras naturales y hecho a mano. Y no le falta ni asa, ni cola ni trompa. Tiene un precio de 59,99 euros y puedes encontrarlo en su página web buscando 'Bolso Elephant Handmade Bag'.

Bolso "handmade" con forma de elefante, de Mango. pinit mango

Sin embargo, el elefante no es el único animal que se ha colado en la nueva colección de Mango. También hay otro: una tortuga. Este diseño está elaborado con bambú y, gracias a la forma en la que está creada su asa, cuando te lo cuelgues al hombro parecerá que llevas colgada una tortuga recostada. Tiene un precio de 59,99 euros y lo podrás encontrar buscando en su página web: 'Bolso Cofre Tortuga'.

Bolso cofre tortuga, de Mango. pinit mango

