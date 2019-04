24 abr 2019

Compartir en google plus

Si eres una empedernida de las compras y no te caben más prendas bonitas de nueva colección en tu armario para estrenar con el buen tiempo, tenemos una mala noticia: vas a querer hacer hueco al top que ha lucido Rocío Osorno. No es la primera vez que la influencer nos crea una nueva necesidad, ya lo hizo con el mono de Zara más cómodo y que mejor sienta o con este look de invitada con el que parecerás más alta.

Esta vez, ha revolucionado Instagram con un top más elegante que una blusa y mucho más cómodo que un vestido. "Una buena opción para ir a la feria sin vestirte de flamenca", escribía la diseñadora junto a la imagen. Y es que solo hay que verlo para descubrir que se trata de una prenda especial y diferente que podría convertirse en la joya de cualquier armario.

De manga larga para sobrevivir al entretiempo, con bordados y perforaciones, con volantes, con abertura en forma de triuángulo que hace tipazo, asimétrico, con un escote que sienta de maravilla y del color estrella de la temporada que va a resaltar tu bronceado este verano: el blanco. Así es este top de Asos que ya planea agotarse en la página web. (Solo queda de la talla 38 a la talla 46).

Cuesta 57,99 euros y es ideal tanto para ocasiones especiales como para combinarlo con unos jeans y unas sandalias planas para salir a pasear a la playa. La influencer se ha decantado por un total look blanco al conjuntarlo con unos vaqueros de Zara en el mismo tono y unos pendientes joya XXL. ¡Menudo flechazo!

Top asimétrico con diseño estructurado con bordado de ASOS DESIGN. (57, 99 euros). pinit asos

Y además...

- Rocío Osorno ya ha buscado por ti el total look de Zara más irresistible de la primavera

- Las tendencias de zapatos que vas a llevar este verano están en Stradivarius

- Los looks primaverales que vamos a copiar a las influencers