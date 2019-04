28 abr 2019

Compartir en google plus

Para todas aquellas que no veis 'Zapeando': además de ser un programa muy divertido, es el lugar perfecto para fichar nuevas tendencias gracias a la presencia de Cristina Pedroche, que cada día muestra un modelo que supera al anterior. Unos días luce vestidos, otros conjuntos, faldas... Y todo ello con los estampados del momento. Así que si algún día necesitas inspiración, ya sabes lo que hacer.

Y hace un par de días la presentadora de televisión sorprendió con un look con el que afirma "quiero volver a ponérmelo y salir de fiesta". Nosotras también lo queremos porque no hemos visto nada parecido y nos parece muy original. Se trata de un conjunto de falda y chaqueta en estapampado encadenado que ha combinado con sandalias de pulsera y un crop top negro. ¡Totalmente a juego! Para completar el look, Cristina Pedroche ha optado por un par de trenzas de raíz.

La marca encargada de firmar este look no es otra que Capriche, una firma de moda y complementos que ya ha vestido a Cristina pedroche en innumerables ocasiones. El conjunto está disponible desde 49,50 euros y lo mejor de todo es que pueden conjuntarlo libremente sin necesidad de llevar ambas piezas juntas. ¡Hay una gran varidadde combinación!