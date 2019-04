6 abr 2019

Seguramente cuando Cristina Pedroche dio el salto a la televisión en 2009 no se imaginaba que diez años después seguiría no solo dedicándose a lo mismo, sino que su lista de deseos cumplidos se iba a engrosar de semejante forma. Ha colaborador en programas como ‘Otra movida’, ‘Se lo que hicisteis’ o ‘Zapeando’, ha presentado ‘Pekín Express’, ‘Tú sí que sí’ y cinco años de Campanadas, ha hecho sus pinitos como actriz en ‘La que se avecina’ o ‘Sin Rodeos’, tienen su propia colonia y ha diseñado unas deportivas para Puma. No conforme con ello, la mujer del chef Dabiz Muñoz está a punto de lanzar su primera línea de maquillaje.

Sí, Cristina Pedroche lo ha anunciado en su cuenta de Instagram y ha hecho arder las redes sociales con semejante noticia que nadie esperábamos. “FELIZ, porque los sueños se cumplen. He creado mi primera colección de maquillaje junto a Inglot España No quepo en mí de felicidad, alegría y brilli brilli”, escribía contenta en su último post de Instagram.

Aún se desconocen los productos y colores que va a lanzar la presentadora de televisión, aunque sí se sabe que se trata de una colección limitada que se venderá en exclusiva en Arenal Perfumerías, Primor e Inglot España. ¡Qué ganas de tener en nuestro neceser alguna de las creaciones de Cristina Pedroche! El rojo pasión que ha usado para dar la noticia es seguramente el producto estrella que nosotras también tendremos…