28 abr 2019

Compartir en google plus

Que Zara es una de nuestras firmas de moda favoritas es algo que ya se sabe. Sin embargo, en numerosas ocasiones no nos percatamos de una tendencia hasta que alguien conocido muestra en las redes sociales una prenda de la firma de Amancio Ortega que termina convirtiéndose en viral. Y con este vestido largo de tiranes y estampado tie dye es justamente lo que nos ha pasado. Hemos tenido que verlo en varias cuentas de Instagram para ser conscientes de que se trata de un 'must have' de esta temporada.

Es de Zara, cuesta 25,95 euros y queremos tenerlo para siempre con nosotras por lo fresquito y bonito que es. Se trata del vestido perfecto para el día a día porque es fluido y muy cómodo, además de tener uno de los estampados que más está triunfando esta temporada. ¡Y qué bien sienta! La mala noticia es que hay tallas que no están disponibles y no se sabe si volverá a haber stock...

Vestido tie dye de Zara: 25,95 euros. pinit d.r.

En Instagram, mientras tanto, algunas fashionistas ya se han encargado de lucirlo los días de buen tiempo y no cabe duda de que sienta genial. Además, el detalle de lazada en la espalda es una de las cosas que más nos gustan de este vestido.