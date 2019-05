1 may 2019

Si hay una palabra que pueda definir a Pilar Rubio esa es 'riesgo'. Su participación en el programa en el que normalmente colabora no dejan indiferente a nadie pero lo mismo pasa con sus looks. Recientemente, la presentadora anunciaba la apertura de su nueva tienda de moda online, Myshoplist, y desde entonces ya sabíamos que este acontecimiento nos iba a dar más de un look para comentar.

Pues bien, Pilar escogió para su aparición en televisión de ayer un vestido que triunfa gracias a tres claves: la tendencia neón, con la que ya vimos a la presentadora en uno de sus últimos y arriesgados looks, el animal print y el estilo tan sexy al que siempre es fiel la presentadora.

Un minivestido con un estampado de serpiente, una tendencia que vino para quedarse definitivamente y que incluso seguiremos viendo en nuestros looks de primavera y verano.

Por supuesto, el amarillo flúor es el tono que da color al look y otro de los detalles que caben destacar de este estilismo que como es costumbre Pilar lucía en un vestido de minifalda ultrasexy y con el detalle en el escote de una cremallera cerrada hasta el cuello. Una pieza a medio camino entre lo cómodo, sport y provocativo que perfectamente se puede combinar con botas o con sandalias y que es perfecto para una noche de fiesta.