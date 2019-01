16 ene 2019

En sus colaboraciones en el programa de Antena 3 "El hormiguero" es capaz de llevar a cabo las pruebas más imposibles, de acertar con el tiro con arco a clonar coreografías. Por eso no nos extraña que Pilar Rubio se atreva con looks tan arriesgados como este: un estilismo imposible de ignorar, que juega algunas de las tendencias más llamativas de la temporada. Está claro: sencillo no es. De ahí que no haya sido un "outfit" que salga de la personalidad de la colaboradora, mucho más tranquila y sin complicaciones, sino de su equipo de estilistas.

El look neón de Pilar Rubio, de cerca.

La prenda principal del look es un enorme abrigo amarillo flúor de la línea Sh by Silvian Heach. Largo, de pelo y con grades solapas, aspira a protagonizar absolutamente cualquier "outfit", pero aquí tiene dura compentencia. Empezando por los complementos: gafas con un ligero efecto espejo de Gigi Barcelona, un bolso acolchado en un plata espacial de Furla, unos botines con calcetín plateados de Steve Madden y el vestido, directamente apabullante.

El vestido inspiración motera de Pilar Rubio.

El vestido es un diseño de Peace and Chaos que compite totalmente por la máxima atención del look: se inspira en los monos de los corredores de motos y de Fórmula 1, combinando todos los colores primarios. Un espectáculo. La verdad es que el look no puede ser más llamativo y, de alguna manera, imposible. De hecho, después de ver a Pilar Rubio tan contenta con sus camisetas rock'n'roll y sus jeans, hasta parece un poco disfraz. ¿Qué opináis?