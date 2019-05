3 may 2019

Sale el sol, las temperaturas altas regresan, las prendas de abrigo comienzan a sobrar... La primavera va dejando paso poco a poco a un tiempo mucho más veraniego pero ¡no podemos bajar la guardia! Porque un cambio de temperaturas repentino o un chaparrón inesperado pueden aparecer cuando menos te lo esperes, es ahí cuando nuestros looks de entretiempo juegan un importante papel.

Pero al igual que los looks de entretiempo se han convertido en los protagonistas de nuestro día a día, también existen prendas dispuestas a hacernos esta época del año mucho más fácil y sin perder ni un poquito de estilo. Una de ellas la hemos descubierto en uno de los últimos looks compartidos en Instagram de Sara Escudero (de Collage Vintage).

Concretamente nos referimos a un jersey muy especial, repleto de estilo boho y con una espalda súper escotada que nos ha dejado sin palabras... ¡Lo queremos ya en nuestro armario!

No sabemos si lo queremos para nuestros looks de festival, para nuestros looks de diario o para una ocasión especial... Sea como sea, tenemos claro que es el básico más ideal que hemos visto esta primavera y lo mejor es que aún podrás conseguirlo en la web de Revolve y ¡además rebajado!

Cuenta con una espalda súper escotada con detalle de lazada. pinit Revolve.

Su precio actual es de unos 80 euros, la mala noticia es que este jersey con manga larga acampanada y detalle de lazada en la espalda, ha gustado tanto que sólo se encuentra disponible en una de las tallas...

Jersey Cybil, 80,23 euros. pinit Revolve.

Así que date prisa y comprueba si es la talla que necesitas... En el caso de que no lo sea, solo te queda cruzar los dedos para que decidan reponerlo en la web ¡suerte!

