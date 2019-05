3 may 2019

Compartir en google plus

Con la subida de las temperaturas las calles de España se han entregado a los vestidos midi, las cazadoras vaqueras, las zapatillas, y hasta alguna que otra sandalia se ha dejado ver ya. Pero, y aunque no lo creas, los grandes protagonistas de la primavera serán unos pantalones, pero no son unos cualquiera. No son ni palazzo, ni rectos, tampoco pitillo, o acampanados. Estos pantalones de Zara arrasarán durante los próximos meses gracias a su bajo. Sí, tal y como lo lees.

Se tratan de unos pantalones bombachos, en color negro satinado, de tiro alto, y con un bajo que te enamorará. Resulta que el gigante de Inditex decidió colocarle al bajo unos lazos. La lazada puede ajustarse al largo que prefieras, por lo que los puedes poner a la altura de lo tobillos o más arriba. Este pequeño detalle convierte al pantalón en una prenda súper versátil y por lo tanto apta para llevar con taconazos, sandalias de tiras finas o zapatillas.

Si te ha gustado la idea corre, porque solo quedan en la talla S y L, la M ha volado, como era de esperar. Y es que no solo tienen mucho estilo, el precio, 19,95 euros, los hacen un verdadero objeto de deseo.