El estampado nos encanta: tiene un aire veraniego irresistible y no deja de ser un clásico. Las rayas blancas y azules nos llevan a la playa, a las vacaciones, a la infancia. De ahí el acierto de Zara a la hora de elegir este 'print' para dos diseños que no nos vamos a quitar en toda la temporada de calor. Por un lado, un vestido de tirantes, escote en pico y botones. Por otro, unos pantalones de pernera ancha. Pero, claro, no todo son buenas noticias: el vestido solo está disponible hasta la talla L. Qué gran decepción.

El vestido de escote pico y tirantes ancho de Zara lleva, además, dos bolsillos laterales ocultos en costura y cuesta 19,95 euros. Por suerte, H&M tiene un vestido prácticamente igual, pero confeccionado en un tejido vaporoso de lino y algodón, en su línea para las tallas extendidas. Esta versión lleva tirantes finos y ajustables, escote de pico, botones delante, una sección fruncida en la espalda y la parte superior forrada. Precio: 29,99 euros.

Los pantalones con el estampado de rayas que tanto nos gusta están disponibles en Zara hasta la talla XXL (la 46), un avance con respecto al vestido. Están confeccionados en tejido en mezcla de lino y llevan el tiro alto y la pernera ancha y hasta el tobillo (22,95 euros). De nuevo, podemos optar por la versión para todas las tallas que tiene H&M con una objección: son algo más caros.

Se trata de unos pantalones en tejido de alta calidad en lino y diseño tipo 'joggers', que lucen una doble raya muy bonita, también en azul sobre fondo blanco. Las perneras van en disminución (cosa que favorece más a la siluetas rotundas) y lleva la cintura elástica con un cordón de ajuste. Precio: 29,99 euros. Nos encantan.