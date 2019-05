7 may 2019

A la falta de espacio en el armario se le ha sumado el consumo de ropa responsable. Dos factores que han propiciado que cada vez nos queramos librar de esa ropa que ya no nos cabe, pero sin tener que tirarla a la basura. Regalarla o reciclarla en las grandes superficies (cada vez hay más tiendas low cost en las que hay un contenedor para llevar a reciclar la ropa que ya no quieres, como Zara, Mango y H&M) son dos buenas opciones. Pero existe una mucho mejor, venderla en una web o aplicación de ropa de segunda mano y, así, recuperar algo del dinero que te costó la prenda o el accesorio en cuestión.

¡Claro que sí, guapi! ¿Te suena? El anuncio de Chicfy se hizo viral y hoy es una de las plataformas más conocidas para vender y comprar ropa de segunda mano. Influencers y celebrities como Paula Echevarría tienen un perfil en esta plataforma. Pero no es la única, Wallapop o la recién llegada Vinted son otras dos de las mejores opciones. Y es que vender la ropa y los acesorios que ya no te pones sin necesidad de montar un mercadillo en la plaza de tu barrio es muy tentador. Fotografías las cosas en tu casa, las subes a la web y las pones a la venta. Las opciones son muchas: enviarlo por correo, con mensajero, quedar con la compradora.... depende de cada plataforma porque no todas funcionan igual.

Aquí tienes los portales y aplicaciones de compra-venta de ropa usada más usados el momento. Solo tienes que elegir el que mejor se adapte a tus necesidades:

Chicfy

Este mercadillo online cuenta con gran parte del armario de muchas blogueras de moda. Las marcas que se ofertan suelen ser más asequibles y los compradores pueden valorar positiva o negativamente su experiencia. Los gastos de envío corren a cargo de la compradora y la comisión que se lleva Chicfy es siempre del 20%. Y no tienes que quedar con la persona que lo compra, lo pueds enviar por correo o menasjería.

Vinted

Es la última que ha salido y funciona exactamente igual que Chicfy pero, en este caso, no te cobran comisión. Tú solo tienes que subir las fotos de lo que ya no quieres y esperar a que haya una compradora. Así de fácil. Una vez que le haya llegado el envío, te ingresan el importe total de la venta.

Vinted es la recién llegada y también la primera en la que no te cobran comisión. Ganas lo que vendes. pinit

Micolet

Esta opción es, sin duda, la más cómoda para la usuaria. Tú haces un pack con lo que quieras vender, lo metes en una caja y ellos te la rcogen en tu casa. Una vez que la tienen, hacen una valoración de todo el pedido y te hacen una oferta en un plazo de cinco días. Si la aceptas, te ingresan el dinero. Si no, tienes dos opciones, o donarla directamente o que te devuelvan todo en tu domicilio. Una vez que se "cierra el trato" ellos se encargan de venderla.

Wallapop

No es solo una web de compra y venta de ropa usada. En esta aplicación puedes encontrar todo tipo de objetos, desde muebles hasta libros. También funciona con fotos de los productos pero, en este caso, tienes que quedar con la persona que vaya a comprar lo que vendes y te entrega el dinero en mano.

Percentil

Funciona igual que Micolet. Pides una bolsa grande a través de su web, la llenas con la ropa que no quieras y la recogen de froma gratuita. Una vez que les llega, la valoran (tiene que cumplir unos requisitos, como que no tenga más de cinco años y esté en perfectas condiciones) y la suben a la venta en su web. Si se vende, tú ganas. La ropa que no eté en condiciones de venderse, se encargan ellos mismos de reciclarla.