13 may 2019

Compartir en google plus

La cuenta atrás para la boda de María Pombo y Pablo Castellano ha comenzado. La pareja se dará el 'sí, quiero' el 22 de junio en Cantabria y, como manda la tradición, unos días antes han celebrado una fiesta de pedida en la que no han faltado sus respectivas familias... y un buen puñado de 'influencers' de la 'bride squad' que nos han contado a través de Instagram (casi) todo lo que pasó la noche del 11 de mayo en La Borda del Mentidero, en Madrid.

María Fernández Rubíes, Teresa Andrés Gonzalvo, Marta Lozano o Dulceida han sido algunas de las 'influencers' que han acompañado a María Pombo y Pablo Castellano en este gran día. Y claro, gracias a Instagram también, hemos podido ver los detalles del vestido de la futura novia para este 'fiestón' de pedida.

En esta ocasión, María Pombo ha apostado por un mini vestido asimétrico en amarillo vainilla, decorado en puño y escote con detalles joya. Lo firmaba From Lista With Love, la marca de costura española de Macarena Gavira y Javier Zumárraga, y la futura novia lo combinó con sandalias de tiras con plataforma y un favorecedor look 'beauty' con melena pulida con ondas retro.

¿Nos estará dando con este look María Pombo detalles de su vestido de novia?

También te interesa...

- Dulceida lleva las sandalias más explosivas (y están diseñadas por María Pombo)

- María Pombo lleva la blusa más ideal y boho de Zara

- María Pombo o cómo llevar el peto más bonito de la temporada