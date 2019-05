14 may 2019

El reto es dificilísimo: un total look rosa puede caer tan fácilmente en lo infantil o lo ñoño, que la mayoría optamos por evitar tanta saturación de dulce. Por eso el estilismo de María Fernández-Rubíes tiene tanto mérito: no solo evita misteriosamente el efecto empalagoso, sino que actualiza de una manera magistral el clásico look princesa Disney al siglo XXI. En esta foto, la influencer parece una Jasmine que hubiera aterrizado en Madrid. La clave está en la prenda más discreta del look: los vaqueros crop Audrey de Mango (29,99 euros), con tiro medio, pernera 'flare' corta y un rosa lavado fantástico.

La estrella del estilismo de María Fernández-Rubíes: un top de My Peep Toes. pinit MY PEEP TOES

Sin embargo, la estrella del estilismo de María Fernández-Rubíes, la prenda que marca el tono princesa de todo el look, es un top de Paula Ordovás para su marca, My Peep Toes. Se trata de un diseño en lino con las mangas con gran volumen, escote corazón y silueta muy ceñida al cuerpo. Las mangas pueden descubrir o no los hombros (Fernández-Rubíes elige no hacerlo), y ese gesto produce sel efecto Disney tan divertido. El precio del top está al filo de ser caro: 49 euros.

El remate de este estilismo rosa no puede ser más atrevido: probablemente las sandalias de Castañer más princesa que tienen en su catálogo de verano. Se trata de una alpargata de cuña con plataforma (11 centímetros nada menos), con suela de yute con hilos de lorez dorado y elaborada en raso rosa palo. Va atada al tobillo con cintas y tiene un precio de 145 euros. La verdad: son una preciosidad.