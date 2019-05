15 may 2019

Gracias al viaje que han organizado a las principales influencers de nuestro país, estamos volviendo a coger tendencias de cara a los próximos meses. Cuba, que ha sido el destino escogido, es un país lleno de color y alegría, así que los looks de Marta Lozano, Teresa Andrés o María Pombo no podían ser de otra manera y los estampados más animados están dibujados en las prendas que han elegido.

La futura novia, que pasará por el altar el próximo 22 de junio y cuya boda acudirán todos sus compañeros de viaje, se ha decantado para el primer día en La Habana por un vestido corto verde floral que ya lució el verano pasado. Sin embargo, ahora hemos encontrado la versión 'low cost' que se le parece mucho. Vaya, que es casi exacto, y te permitirá ahorrar un pellizquito. Está en Bershka por 25,99 euros y en todas las tallas, desde la XS hasta la L.

Vestido verde floral de Bershka: 25,99 euros. pinit d.r.

Si por el contrario prefieres tener el mismo que María Pombo, lo encontrarás en Verge Girl por 41,95 euros. Además, ahí está disponible en más colores y estilos diferentes.

Vestido verde floral de Verge Girl: 41,95 euros. pinit d.r.

Para completar el look, la influencer madrileña ha escogido unas sandalias Made in Spain que nos han robado el corazón. Son de Aloha Sandals y algunas tallas están disponibles por 120 euros. ¡El look completo es lo más!