17 may 2019

Compartir en google plus

Jamas dejaremos de sorprendernos ante la naturalidad de Cristina Pedroche, poderosísima influencer y, ahora, también diva del maquillaje. Es de las pocas famosas en las que podemos ver claramente la diferencia entre su estilo en sus citas laborales (marcado por su colaboración con los estilistas de la televisión o de distintas marcas) y su vida privada. De hecho, el controlado sexy que destila en sus apariciones de moda desparece en sus momentos off duty, en los que es ella la que se viste a sí misma. Aquí todo es posible, desde aniñados looks con vaqueros y camisetas, hasta looks como el que nos ocupa, tan rockero como retro. Para las más críticas, hasta desfasado.

El look rockero que Cristina Pedroche llevó a Cannes. pinit INSTAGRAM

La verdad es que tiene su gracia que Cristina Pedroche se haya presentado en Cannes, la meca del glamour del cine en Europa (y ahora mismo en pleno festival), con este look tan poco calculado. Se trataba de un viaje relámpago para acompañar a su marido, el chef Daviz Muñoz, en un evento para una marca de helados de la que es embajador. La verdad es que un atuendo indicado para una cita de trabajo no parece... Como mucho, para un festival de rock. Lo que es innegable es que arrasó: aunque su papel fuera de acompañante, su estilismo ha sido de lo más comentado durante todo el día.

Cristina eligió una minifalda con estampado de girafa de la firma Öh My Collection, con largo muy muy mini y cremallera delantera (39,90 euros). Sin embargo, el error definitivo fue combinarla con un top igualmente escueto, una simple camiseta elástica crop de Stradivarius (5,99 euros) La verdad: el conjunto es pobre. No lo salva ni las gafas con tachuelas de Moschino (250 euros) ni las Dr. Martens (219 euros). Una simple camisa blanca oversize hubiera arreglado un poco el desaguisado. ¿Cómo lo veis?