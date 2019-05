20 may 2019

Aunque todavía estamos en primavera y aún queda un mes para el cambio oficial de estación, no tenemos ninguna duda de cuál va a ser el bañador más sexy del verano. Lo hemos descubierto en la cuenta de Instagram de Mery Turiel, y cuál ha sido nuestra sorpresa al ver las fotos e identificar (aunque ella no lo etiqueta en la publicación) que se trata de un traje de baño de la sección Special Prices de Zara que cuesta ¡menos de 10 euros!

Así, como lo lees. La 'influencer', que no deja de darnos envidia con sus últimos looks en la playa durante una escapada a Formentera, ha posado súper sexy con un original bañador bicolor en amarillo y blanco, con escote asimétrico y detalle 'cut out' en la zona del pecho que cuesta 9.99 euros en la sección de Special Prices de Zara.

Este atrevido diseño de baño de Zara solo es apto para aquellas que quieran acaparar todas las miradas en la playa o en la piscina, porque su combinación de colores claros puede llegar a ser algo indiscreta al salir del agua (¡que viva el 'free the napple'!), y su abertura en el pecho es perfecta para presumir de escotazo. Eso sí, la silueta de este bañador súper 'low cost', con un corte de pierna muy alto, nos hará parecer más altas y estilizadas.

De momento, no lo podemos comprar en la Web porque está en 'coming soon', y solo está a la venta en las tallas S y M, pero con esta foto súper sexy de Mery Turiel, podemos imaginar una larga lista de espera para este bañador de los Special Prices de Zara.

