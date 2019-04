8 abr 2019

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, no podemos dejar de pensar en qué meteremos en nuestra maleta de vacaciones. Si esta vez has elegido un destino de playa y el tiempo acompaña, tenemos una propuesta para que luzcas tipazo al borde del mar, incluso si ya has empezado nuestra ruta gastro por las mejores torrijas.

Tenemos que reconocer que, muchas, afrontamos nuestro primer día en bañador de la temporada con cierto recelo. No estamos aún bronceadas, llevamos meses sin 'vernos' las piernas por culpa de las medias (y el frío) y todavía no nos ha dado tiempo a alcanzar los objetivos que nos propusimos a principios de año con la dieta y el gym. Por eso, encontrar este 'bañador con truco' en Sfera ha sido como ver un oasis en mitad del desierto.

Una publicación compartida de Sfera (@sferaofficial) el 3 Abr, 2019 a las 1:08 PDT

El negro siempre ayuda a 'restar' volumen, pero es que, además, su pronunciado escote en uve nos ayuda a realzar el busto (aunque debes tener en cuenta que no tiene ni relleno, ni aro), su corte alto alarga las piernas y, sobre todo, los detalles 'cut out' de los laterales potencia las curvas al tiempo que afina nuestra cintura. Por si fuera poco, cuesta 19.99 euros y todavía está disponible en todas las tallas (S, M y L), así que... ¡quién no presuma de tipazo esta Semana Santa en la playa es porque no quiere!

