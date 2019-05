22 may 2019

No puede ser más discreto. La prenda favorita de la colección de primavera-verano de Lefties para María Pombo no tiene, la verdad, demasiada historia. Se trata de un mono corto color beis que, si no fuera por la apuesta de esta influencer, probablemente pasaría inadvertido entre las decenas de prendas estampadas y de colores vivísimos que nos reclaman desde las novedades del shopping low cost. Por eso precisamente seguimos a estas expertas en moda: su sabiduría fashionista nos señala diseños aparentemente insustanciales que tienen mil posibilidades.

El mono de Lefties que ha elegido María Pombo lleva escote cruzado y lazada a la cintura. pinit INSTAGRAM

Siempre es buena idea elegir las prendas más neutras en el catálogo low cost: son las que mejor despistan acerca de lo que hemos pagado realmente por ellas. Los diseños clásicos y atemporales, sin heroicidades de patronaje, casi siempre son los más seguros si optamos por los acabados y tejidos de las firmas más baratas. Este mono con escote cruzado con solapa y manga corta, súper funcional y en un color que admite todo, solo cuesta 22,99 euros.

El mono color beis de Lefties favorito de María Pombo. pinit LEFTIES

María Pombo acierta además al no recargarlo con nada: una simple cola de caballo acompaña fabulosamente el minimalismo del estilismo. La clave del mismo son esos dos colgantes de oro que le dan el toque distintivo al conjunto: imposible no reparar en ellos. El discreto mono y el fantástico bronceado de la influencer los convierten en los verdaderos protagonistas del look. ¿A que te dan ganas de recuperar las medallas con cadena que llevabas de niña?