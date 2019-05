23 may 2019

Tiene el porte y la elegancia perfecta para lucir vestidos de fiesta, por lo que no nos extraña que se haya inclinado por esta especialidad del vestir para crear su propia colección. Rocío Osorno destaca siempre por su buen ojo a la hora de seleccionar diseños espectaculares y darle su particular toque sevillano, a medio camino entre lo tradicional y lo influencer. De ahí que se haya convertido en referencia cuando necesitamos comprar un look de invitada con el que acudir a pedidas, bodas, comuniones y demás eventos familiares impecablemente vestidas.

El espectacular vestido esmeralda de Zara que es favorito de Rocío Osorno. pinit ZARA

Uno de los vestidos que Rocío Osorno ha elegido esta semana y que ha mostrado con mucho detalle en sus stories de Instagram (se nota que le gusta muchísimo) es este impresionante diseño de Zara que, aunque se ha agotado nada más llegar a la tienda online, ya tiene abierto sus mails de reserva. Se trata de un vestido de lentejuelas color esmeralda con escote de pico y tirantes, y el mismo adorno en el delantero y la espalda. A Rocío le queda impresionante y tiene toda la pinta de ser súper favorecedor. Lo mejor, el precio: 39,95 euros. A nuestro alcance sin problemas

El vestido que le ha quitado el aliento a Rocío Osorno es de Kim Kardashian. pinit INSTAGRAM

El segundo vestido que esta semana ha dejado sin aliento a Rocío Osorno no está, sin embargo, a nuestro alcance. Aunque no descartamos que pueda servir de inspiración para alguna versión que se aproxime a su espíritu floral... Se trata de un vestido blanco con el top confeccionado con rosas blancas que Kim Kardashian lleva en la campaña de publicidad de su nueva colección beauty, Mrs. West, inspirada en el maquillaje que llevó el día de su boda. Nos encantaría ver el estilismo con más detalle (cómo queda por detrás), pero sin duda esto de llevar flores naturales como vestido es una vuelta de tuerca insuperable en cuestión de vestidos de fiesta. ¿Prácitca? Seguramente no. ¿Bonita? Preciosa.