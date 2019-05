23 may 2019

Lo sabemos... puede que nos estemos adelantando un poco con los pantalones cortos sobre todo cuando los termómetros no paran de subir y bajar en media península, pero sea como sea sabemos que antes o después el calor y el verano de verdad llegarán, así que no podemos resistirnos a fichar las mejores prendas veraniegas para combatirlo.

Pero nos hemos tenido que parar en seco en cuanto hemos visto unos de esos shorts vaqueros capaces de solucionar todos nuestros looks veraniegos ¿la razón? Es una de esas prendas perfectas para estilizar la figura y para lucir cuerpazo.

Estos shorts cuentan con detalle de maxi cierre delantero de botones súper estiloso. pinit Stradivarius.

Se trata de uno de esos modelos de shorts con talle alto y ajustados que sientan fenomenal y que estilizan al máximo, no solo nuestra silueta, sino también nuestras piernas, haciendo que se vean mucho más largas. Además cuentan con detalle de maxi cierre delantero de botones que los hace súper estilosos.

Su diseño es perfecto para estilizar al máximo la figura y lucir tipazo. pinit Stradivarius.

Y lo mejor de todo es que además de encontrarlos en dos tonos diferentes de vaquero en la web, también hemos descubierto que se trata de una de esas prendas súper low cost, ya que su precio es de solo 12,99 euros.

Así que después de todo esto solo nos queda decirte que no hay verano sin shorts vaqueros y si aún piensas que esta prenda no está hecha para ti es porque aún no los has probado ¡Se convertirán en tu nuevo básico salvavidas!

Short súper high weist con botones, 12,99 euros. pinit Stradivarius.

No podrás decir que no te hemos avisado...

