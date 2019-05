26 may 2019

Queda menos de un mes para el día de su boda, de la cual estaremos pendientes en mujerhoy.com, y María Pombo, que no adelanta nada de su vestido de novia (salvo que se lo están haciendo en Barcelona), sigue inspirándonos con looks de cara al buen tiempo. Vaya, que el último modelito que ha mostrado en su cuenta de Instagram bien podríamos estrenarlo hoy. Y para nuestra sorpresa, se trata de un conjunto de falda y top que serán los 28 euros mejor invertidos de los últimos meses. ¡Prometido!

Conjunto de Lefties: 28 euros. pinit Lefties

La influencer es embajadora de Lefties, así que el look del que hablamos es de ahí, basado en falda y top con motivos florales que nos ha robado el corazón. ¿Lo mejor de todo? Que puedes llevarlo como conjunto, como vestido o ambas piezas por separado, combinando con otros colores y dándo más vida a estas prendas. La falda está disponible por 15,99 euros mientras que el top por 12,99 euros puede ser tuyo. ¿Qué te parece la apuesta de la madrileña? Nosotras la vamos a copiar porque este precio y estas dos piezas nos van a solucionar los looks informales que luciremos en las próximas semanas. No obstante, María Pombo ha mostrado también en su cuenta de Instagram otros looks de Lefties que merecen un espacio en nuestro armario... ¡Qué buen gusto tiene!