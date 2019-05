27 may 2019

Compartir en google plus

Es verdad que a Eva González todo le queda bien. Ya sea un vestido o unos pantalones; un mono o un traje de chaqueta. Pero si hay un color que le favorece especialmente es el rojo. Es uno de los tonos a los que más recurre y con su última publicación en Instagram nos ha demostrado que también es uno de los que mejor le sientan. Por eso hemos tomado como referencia su último look para copiarle el color y el estilo. Ahora solo queremos un vestido estampado en este tono.

El vestido que lleva Eva es de Cortefiel, la firma de la que es imagen, pero no lo hemos encontrado en su web. Por eso, nos hemos puesto a buscar en esta y en otras marcas low cost para dar con el que mejor nos quede. Todos en tonos rojos y todos con un bonito estampado, pero cada uno con un corte diferente. ¿Con cuál te quedas?

El camisero

Vestido estampado de Cortefiel (49,99 euros). pinit cortefiel

De la misma firma que el que lleva Eva González en su foto de Inatgram -Cortefiel-, este vestido es el clásico de flores, de corte camisero, que no te vas a quitar para ir a la oficina. Si lo quieres convertir en un look de vacaciones, solo tienes que cambiarle los tacones por unas alpargatas de cuña.

La tendencia

Vestido de Zara (39,95 eruos). pinit zara

Como tenemos debilidad por Zara, no hemos podido resistirnos a elegir este vestido de largo tobillero, apto para todo tipo de siluetas. Con el fondo rojo, nos ha encantado su estampado de margaritas y su botonadura delantera, muy de los años 90.

Para un look de invitada

Vestido de & Other Stories (79 euros). pinit & other stories

Este vestido de & Other Stories te va a dar mucho juego. Y no solo por lo que favorece su tono rojo anaranjado o su discreto estampado de lunares. Su corte es comodísimo y te va a servir para un perfecto look de invitada de boda, bautizo o comunión. Sencillo pero elegante, ¿se puede pedir más por menos?

Vestido túnica

Vestido de Sfera (49,99 euros). pinit sfera

Esta opción es la más informal de todas pero casi la que más nos gusta. Un tipo de vestido -más bien túnica- que ha arrasado en los últimos veranos y se ha llegado a convertir en un icono de estilo entre las influencers internacionales. Muy folk, este es de Sfera y es perfecto para tus tardes de playa o para cualquier plan estival combinado, simplemente, con unas sandalias de tiras planas y un bolso capazo. No puede faltar en tu maleta de vacaciones.

Haz como Eva González y, este verano, apuesta por un vestido rojo estampado. Subirá tu nivel de sexy. Asegurado.