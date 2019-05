28 may 2019

¡Chicas curvy! Estamos de enhorabuena: hemos hecho un barrido por las tiendas en busca de las tendencias primavera/verano 2019 más apetecibles de la temporada y... ¡sorpresa! Zara, Mango, H&M, Asos y Cortefiel tienen los vestidos más bonitos del verano.

¿Lo mejor? Son low cost, hacen un tipazo increíble, acentúan tus curvas para que las luzcas con orgullo, tienen estampados atemporales y además son súper fresquitos por lo que resistirás a las altas temperaturas sin perder un ápice de estilo. Versátiles como ninguno y preciosos, los podrás llevar tanto para ir a la playa como para una noche con amigas, de terraza en terraza. ¿Se puede pedir más?

[Ver 10 fotos: Los vestidos low cost más bonitos del verano disponibles en tallas grandes]

Lo mejor de todo es que no tendrás que ir muy lejos para conseguirlos y que estas firmas tienen un amplio rango de tallas aunque no sean consideradas curvy. Desde la L hasta incluso la 50... tengas el cuerpo que tengas encontrarás un vestido hecho a tu medida. Y es que, el estilo no está reñido con la talla.

En color mostaza con rayas, floreados con hojas y flores, en lunares blancos e incluso calados en motivos florales, estos diseños admiten desde unas sandalias planas hasta unas sencillas cuñas o unos salones. Las posibilidades son infinitas y tu armario te lo agradecerá.

Y lo mejor de todo es que hay mucha variedad: de escote barco, con tirantes finos o en versión denim con media manga... no tienes excusa. Son los vestidos perfectos para tallas grandes para lucir este verano. Palabrita.

