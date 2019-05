31 may 2019

Hace tiempo que los trajes que evocan la silueta fluida y sedosa de los pijamas ha tomado la calle. Sin embargo, aún no nos habíamos encontrado con un pijama que nos encantaría lucir de camino a la playa, al chiringuito y de vuelta al hogar. En realidad, la que ha dado con él ha sido María Fernández-Rubíes, seguramente porque combina con el verde su color de cabecera: el morado. Lo sabe todo el Instagram español y parte del europeo: el detector de púrpuras de Fernández-Rubíes es infalible.

Detalle del bordado en el sujetador y el estampado del pijama de Intimissimi. pinit INSTAGRAM

La influencer lleva un sujetador triangular de Intimissimi de tul elástico morado con ribetes de raso verde, sin relleno. En las copas lleva sendos bordados de flores macramè, también contrastando en verde (29,90 euros). Aunque no la vemos en la foto, se trata de un conjunto que se completa con una braguita brasileña de tul con ribetes de raso y una inserción macramè en la parte delantera. En la parte posterior, el tul no es elástico, es doble y no tiene costuras, para garantizar una comodidad máxima (12,90 euros).

Exactamente en los mismos colores, Intimissimi tiene un pijama con estampado de hojas que María Fernández-Rubíes ha sabido combinar magistralmente con el conjunto de ropa interior. Está compuesto por un kimono de raso de viscosa con ribetes azules (69,90 euros) y unos pantalones capri acampanados, en el mismo raso de viscosa estampado (49,90 euros). ¿Caro como conjunto de playa? Pues sí. Pero pocas veces hemos visto un look tan bonito, para la playa, para la casa o para donde quieras.