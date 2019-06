7 jun 2019

Las famosas e influencers no dejan de demostrárnoslo, el mono se ha convertido en el nuevo vestido de la primavera y ya es oficialmente una de esas prendas que no podemos cansarnos de ver en Instagram y que queremos lucir en todos nuestros looks. Los hay para looks de invitada, para ir de fiesta, para looks de diario y por el momento nosotras ya hemos empezado a seleccionar algunos de esos monos que sí o sí queremos incluir en nuestra maleta estas vacaciones de verano.

Pero conseguir ese diseño perfecto que favorezca nuestra figura, tenga el color perfecto y que sea low cost, no es siempre una tarea fácil. Por eso no hemos podido resistirnos a fichar la nueva adquisición de Teresa Bass:

Un mono de Lefties que ella misma ha compartido en una de sus recientes publicaciones en Instagram, que ha lucido durante sus vacaciones en China y que queremos que sea nuestro antes de que el 'efecto influencer' lo agote en la web.

¿La razón? Incluye estampado de mini lunares blancos sobre un fondo color teja ideal para resaltar nuestro moreno este verano, su tela es súper fresquita, incluye cierre delantero de botones por lo que es todo comodidad e incluye diseño ajustado en la parte de arriba y luego un corte mucho más suelto a partir de la parte inferior del pecho, por lo que estiliza al máximo la zona de la cintura y es ideal para lucir tipazo.

Lo sabemos... ¡Lo tiene todo!

Nosotras ya nos hemos ido directas a la web para hacernos con él sí o sí este verano y hemos comprobado que aún podrás encontrarlo disponible en todas las tallas y que su precio es de 22,99 euros, por lo que es asequible para todos los bolsillos.

Mono de botones con lunares, 22,99 euros. pinit Lefties.

¿A qué esperas para hacerte con él esta temporada?

No te pierdas...

- Teresa Bass ya tiene en su armario el top de Zara que mejor sienta por menos de 30 euros

- El conjunto de Lefties que Teresa Bass ha convertido en el vestido veraniego perfecto

- Teresa Bass ha encontrado el bañador de H&M más elegante y además ¡hace tipazo!