9 jun 2019

Influencers hay muchas, pero solo unas pocas de ellas se salen de la línea en la que casi todas están. Mientras que muchas influencers influyen, valga la redundancia, en nuestra manera de vestir, otras en cambio además de conseguir que terminemos comprando el look que nos enseñan a través de Instagram, también nos animan a leer, a asistir a teatros, viajar e incluso a bailar. De este último grupo es Madame de Rosa, pero no solo sus esporádicos vídeos bailando consiguen abrirnos los ojos de par en par. Sus looks, en muchas ocasiones basados en prendas de marcas low cost, saben llamar la atención por ser coloridos y porque Ángela Rozas sabe ponerle los complementos adecuados.

La influencer ha mostrado en su cuenta de Instagram varios looks que han llamado nuestra atención: en primer lugar el sencillo outfit donde aparece vestida de Zara. Nos gustó y nos encantó, pero más tarde nos mostró otros pantalones muy diferentes a los anteriores y enloquecimos. Saliéndose completamente del estilo minimalista, Madame de Rosa, como es conocida en Instagram, sorprendió con un diseño mucho más gamberro. Los pantalones blancos con detalles coloridos son de Asos y cuestan 41,99 euros, aunque aplicando alguno de los descuentos de la marca online podrán salirte por mucho menos.

Ángela Rozas, que tiene una comunidad de más de 450.000 seguidores, es uno de los rostros más queridos en Instagram. Originalidad, sentido del humor y mucho arte se mezclan en un perfil donde el amor por la moda sobrepasa cualquier estilo y frontera. De pronto podemos verla vestida de flamenca, con un estilo mucho más sobrio o incluso tirando a looks muy desenfadados. Viene a ser una fuente de inspiración para quien no tiene una personalidad marcada. ¡Ella lo tiene todo!