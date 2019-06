3 jun 2019

Después de un mes y unos días, los pantalones favoritos de Sara Carbonero han vuelto a nuestras vidas casi como una aparición divina. ¿La culpable? Ángela Rozas (Madame de Rosa para todos). La experta en moda ha revolucionado Instagram con un look super sencillo pero que sienta de maravilla y que podría convertirse en tu outfit favorito para verano, ese que no quieres quitarte ni para dormir.

La combinación: cuñas XXL, top blanco y jeans anchos de tiro alto, los mismos que agotó Sara Carbonero en tono amarillo y que siguen disponibles en todas las tallas pero en uno de los colores tendencia de la temporada: el rosa.

Después del revuelo que causó la periodista al lucirlos... ¿Es esto una señal para que salgas corriendo a la tienda a por ellos? No tenemos mucha idea sobre el destino, pero sí sabemos cuáles los motivos por los que estos pantalones de Zara podrían convertirse en tu mejor compra.

Los jeans ZW Premiun Marine Straight in Pink (traducción: pantalones estilo culotte) han pasado prácticamente desapercibidos en la página web de Inditex, por lo que no te cansarás de ellos al no verlos continuamente en los looks de las influencers. Su tono rosa lavado es pura tendencia, y su favorecedor diseño realza el trasero, marca la cintura por su talle alto y nos hace presumir de unas piernas más delgadas y largas. Vamos, que parece que hacen tipazo los mires por donde los mires.

Y lo mejor es que es uno de esos pantalones que sientan de maravilla incluso con zapatos planos y que arreglan más que cualquier otro jean básico. Cuestan 29,95 euros y puedes hacerte con ellos desde la talla 34 hasta la 42.

Jeans ZW Premiun Marine Straight in Pink de Zara (29,95 euros). pinit zara

