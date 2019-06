10 jun 2019

Es imposible ver un look de Paula Ordovás que no nos guste. De vestido, falda o bikini, está ideal con todo lo que se pone. Y no nos referimos solo a cuando lleva cosas de su propia firma, My Peep Toes Shop- los pendientes de su marca nos chiflan como los que más. Al contrario, lo que más nos gusta es cuando viste de firmas low cost como Zara, Sfera o H&M. Y precisamente por eso nos hemos dado una buena alegría cuando hemos visto su última publicación de Instagram, con un bikini ideal que está al alcance de cualquiera.

Paula Ordovás ha elegido un bikini de la colaboración de Love Stories para H&M que se pondrá a la venta el próximo 13 de junio. pinit @paulaordovas

Ha sido con este look, con un bikini bandeu y una riñonera que ya hemos identificado. Pertenecen a la colección que la firma holandesa de lencería y baño Love Stories ha hecho para H&M y que se pondrá a la venta el próximo 13 de junio en tiendas seleccionadas y en la web de la firma sueca. Una colección que estamos seguras de que nos va a encantar gracias a este aperitivo que nos ha ofrecido Paula.

El modelo que ha elegido la influencer es un dos piezas de top bandeau elástico y braguita con volante, con una especie de estampado de leopardo en tonos rosas de diferentes intensidades.

Top de bikini de Love Stories para H&M (24,99 euros). pinit H&M

Braguita de bikini de Love Stories para H&M (17,99 euros). pinit H&M

Lo mejor de esta colaboración es que se pueden comprar bikinis de la firma Love Stories a un precio low cost. Para hacerte una idea, normalmente un bikini de esta firma holandesa cuesta una media de 125 euros. En H&M los podrás encontrar por menos de la mitad de precio, unos 50 euros.

Paula Ordovás con bikini y riñonera de Love Stories para H&M. pinit @paulaordovas

Y no solo nos ha gustado el bikini. Para estas fotos (que por cierto, están hechas en la piscina más famosa de París, Molitor) la influencer ha elgido como accesorio principal una riñonera que también pertenece a la misma colección y que tiene un precio también low cost: 24,99 euros.