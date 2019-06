10 jun 2019

Como cada verano, las prendas estampadas seguirán siendo las grandes protagonistas esta temporada de sol y altas temperaturas. Pero los estampados, esta vez irán mucho más allá del clásico estampado floral, de hecho si hay uno que esta temporada se establecerá como el claro vencedor, además de los estampados de frutas, ese es el estampado más hippie: el tie-dye.

Ese estampado que llenó de color la época de los 70 durante el movimiento hippie y que esta temporada ha vuelto a lo grande con muchos de los lookazos de nuestras influencers favoritas. Pero ¿si te dijéramos que este verano también vas a querer combinarlo con el estampado de lunares? Seguro que ya estás pensando en que se trata de una de esas combinaciones imposibles, como nos lo pareció en un primer momento esa combinación de rosa y rojo que aún sigue dando mucho de que hablar.

Pues esta vez la encargada de demostrarnos que ambos estampados pueden ir de la mano, o mejor dicho, en un mismo look, ha sido la influencer Marta Lozano:

Ella lo ha conseguido combinando un vestido primaveral con manga larga acabada en volante y estampado de lunares negros sobre fondo blanco ideal. Un vestido que ha combinado con una de esas sudaderas oversize y de estilo boyfriend con estampado tie-dye. ¿El resultado? Una combinación de 10, que simula a un look de sudadera y falda y que podría convertirse en el perfecto sustituto de esos looks de falda y jersey que hemos estado viendo en los Instagram de muchas de nuestras influencers favoritas todo este invierno.

Sea como sea, esta combinación ya se ha convertido en nuestra nueva inspiración para los looks de entretiempo y puede que también para nuestros looks más veraniegos ¿Y tú? ¿Te atreverías a lucir ambos estampados en un mismo look esta temporada?

