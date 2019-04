29 abr 2019

Si levantarse con una piel y rostro hidratados ya de por sí no es algo fácil, entonces imagínate ahora lo que pueden hacer con nuestra piel los aires acondicionados, los viajes, el estrés, la falta de sueño, las prisas... Todos estos son algunos de los factores que pueden causar también estrés en nuestro rostro y por lo tanto resecarlo y consecuentemente envejecerlo.

Marta Lozano es una de las influencers que, como nosotras, también tiene que luchar contra todos estos factores y sumándole un plus más: los constantes viajes en avión. Un transporte que nada más pensar en él, lo primero que se nos viene a la cabeza es ese aire acondicionado que siempre tenemos que soportar y que podría proceder de la mismísima Invernalia (de Juego de Tronos). Lo peor es que este tipo de aires acondicionados, con los que muchas veces también tenemos que lidiar en la oficina, pueden afectar directamente a la humedad de nuestra piel y resecarla aún más.

Esto hace que pierda luminosidad y elasticidad, favoreciendo el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de las rojeces o incluso la dermatitis, en las pieles más sensibles.

Para conseguir que todo esto no ocurra con nuestro rostro, la influencer Marta Lozano ha confiado en Estée Lauder: "Cómo viajo tanto, a veces la piel se me reseca y entonces opto por hacer un tratamiento de hidratación", ha revelado en uno de sus stories recientes de Instagram. Concretamente la influencer se ha decantado por el tratamiento antienvejecimiento Advanced Night Repair. "Si no los habéis probado, ¡os recomiendo que lo hagáis! Es un producto que utilizo muchísimo no solo cuando viajo sino también en mi casa y me va súper bien. Funciona para todo tipo de pieles, incluso pieles más grasas como la mía", ha confesado también en la red social.

Marta Lozano se ha decantado por el tratamiento Advanced night repair de Estée Lauder. pinit Instagram.

Un producto rejuvenecedor para nuestro rostro, que facilita que nuestra piel despierte todas las mañanas mucho más tersa, radiante y juvenil. De hecho maximiza el poder de la renovación nocturna de la piel con la tecnología ChronoluxCB.

¿Cómo incorporarlo a tu ritual beauty nocturna,? Muy fácil, solo tendrás que seguir estos tres sencillos pasos que indican en la web de la firma:

1. Aplica una gota en cada yema de los dedos de una mano.

2. Junta las yemas de los dedos de una mano con las de la otra.

3. Aplica el suero con un masaje en el rostro y el cuello, comenzando en el centro y trabajando hacia el exterior.

Y ¡listo! Ya no tienes excusa para no presumir de un rostro más joven y radiante durante todo el día.

Advanced Night Repair (30 ml), 79,50 euros. pinit Estée Lauder.

Si ya estás pensando en hacerte con este nuevo imprescindible beauty, tienes que saber que conseguir el botecito de 30 ml te costará 79,50 euros Pero también lo tienes disponible en más tamaños ¿A qué esperas para probarlo?

