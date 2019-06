11 jun 2019

La moda curvy se está convirtiendo cada día en un referente más a la hora de inspirar looks con mucho estilo, tanto que incluso en algunas tiendas como Nike están incluyendo maniquíes plus size para representar a las mujeres que llevan sus líneas de talla grande. Y aunque todavía queda mucho por hacer, en Instagram ya podemos ver cientos de influencers con el movimiento body positive por bandera que se están encargando de demostrar que no solo existe un patrón de medidas.

La última en inspirarnos ha sido @fatgirlfashioninspo (Ella) que cuenta con más de 30.000 fans que la apoyan y siguen todos sus pasos a diario. La influencer curvy ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía luciendo tipazo con un bikini de Asos que se ha hecho viral gracias a que la firma online también ha compartido su imagen en las redes sociales.

Autománticamente, Ella ha recibido el apoyo de miles de personas que le han defendido de los comentarios ofensivos y han aplaudido el gesto de que una marca reconocida a nivel mundial de visibilidad a todos los estereotipos. Algo que lleva haciendo desde años con sus modelos, a las cuales hemos visto en más de una ocasión luciendo sus estrías naturales sin ningún tipo de retoque.

Lo mejor: el conjunto mix and match del bikini de Asos que luce la influencer: es pura tendencia por el estampado animal print de serpiente y por sus tonos neón en rosa y verde que puedes combinar como ha hecho Elle.

El top estilo triángulo cuesta 15,99 euros y las braguitas anudadas12,99 euros. Ambas prendas disponibles hasta la talla 56. Todo de ASOS DESIGN Curve. ¡Lista para ir a la playa a presumir de cuerpazo!

Conjunto bikini con estampado de serpiente neón Mix and Match de ASOS DESIGN Curve. Top (15,99 euros). Braguita (12,99 euros). También disponible en color rosa. pinit asos

