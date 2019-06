15 jun 2019

Compartir en google plus

Al fin el buen tiempo está aquí, y los looks más bonitos han llegado. No es que el invierno no nos guste, es que hay que reconocer que en esta época del año los diseñadores crean los modelitos más coloridos y apetecibles, y eso es justamente lo que ha hecho Eugenia Silva, una de las modelos más queridas en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. La empresaria, que cuenta con su propia marca, acaba de abrir una nueva tienda en Las Rozas Village, y sorprendió luciendo un bonito diseño de su firma: Cabinett.

Esta tienda, que estará en el centro comercial más exquisito de Madrid, permanecerá durante los meses del verano, así que se trata de la excusa perfecta para hacercarse a Las Rozas Village a disfrutar de un buen día y descubrir el bonito decorado que hay en Cabinett, la firma que ha creado Eugenia Silva. "Mi tienda es un reflejo de mi vida, de mi casa de Formentera", y no cabe duda de que un trozo del ambiente de la isla balear se ha colado en este rincón del cuál la modelo ha sacado uno de los looks que más nos han gustado. Se trata del diseño Narciso de su firma, en color amarillo, estilo caftan. ¡Qué bien le queda! Aún quedan tallas disponibles por 214 euros.

No cabe duda de que se trata del look ideal para ser la invitada perfecta, ¿no crees? Este vestido midi en damasco amarillo cuenta con un escote cruzado con lazada en la cintura, un volante en el acabado de la falda del vestido y unas mangas largas abullonadas con botonodura en el puño. Nosotras ya lo hemos añadido a nuestra wishlist,... ¡Un diseño así no se ve dos veces!