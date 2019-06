16 jun 2019

No es influencer, y aunque tiene más de 436.000 seguidores, Alba Carrillo siempre ha sido asociada más al mundo del corazón. Sin embargo, venimos observando desde hace meses que tiene mucho que decir en cuanto a moda se refiere, así que la presentadora de televisión sube casi a diario a su cuenta de Instagram algunos de sus looks más logrados. ¿Y cuál es la sorpresa? Inditex aparece en varios de ellos. Al igual que el resto de las mortales, es imposible pasar por un escaparate de Zara u Oysho y no entrar a echar un vistazo. Ella ya cuenta con numerosas piezas de este grupo textil...

Te hemos hablado de un vestido azul que estrenó el día de San Isidro, fiesta en la capital española; más tarde vino un top asimétrico con estampado floral que agotó en Zara, y ahora le ha llegado el turno a un minivestido con el mismo dibujo... ¿Serán las flores el estampado favorito de Alba? A juzgar por el resto de looks que enseña en Instagram, diríamos que sí... Está en Oysho y viene a ser la pieza que más nos gusta (hasta ahora) de la nueva colección. ¡O al menos a la que más uso le daríamos! ¿La sorpresa? Está agotado en España...

Con un precio de 35,99 euros, este vestido de Oysho está agotado en España, aunque sí que está disponible en el resto de tiendas del mundo... ¡Qué pena! Cruzamos los dedos para que el vestido floral y cruzado vuelva pronto para poder hacernos con él... Puede incluso que para rebajas aparezca de nuevo. ¡Sería genial!