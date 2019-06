17 jun 2019

¿Quién ha dicho que hay rivalidad entre las influencers? Alexandra Pereira ha demostrado que ninguna y lo ha hecho con uno de sus últimos looks. Ha sido en Milán, en una fiesta de una firma de cosmética, a la que ha acudido junto a su prometido, Ghassan Fallaha, con el que se casará el próximo 13 de julio. La influencer gallega llevaba un traje de chaqueta negro con chaqueta de manga abullonada y un gran lazo frontal, con zapatos rojos de Juan Vidal y unos pendientes de flores también en rojo de la firma de otra influencer, Paula Ordovás.

Lovely Pepa le ha dado color a su último estilismo de traje de chaqueta negro con unos zapatos rojos de Juan Vidal y unos pendientes en forma de flor de la firma de otra influencer, Paula Ordovás. pinit @alexandrapereira

Unos pendientes en forma de flor de My peep toes shop que ya están agotados en su web pero que, mientras esperamos a que los repongan -ojalá lo hagan, porque estamos deseando hacernos con unos- les hemos buscado alternativa en la misma firma y -nuestra especialidad- en el low cost.

Con la frase'The red touch', My peep toes shop -la tienda de moda on line de Paula Ordovás- agradecía a Alexandra Pereira que hubiera elegido unos pendientes de su colección para adornar este look tan especial. Un accesorio que nos gusta igual o más que los famosos pendientes de mariquitas que nos enamoraron cuando los llevó Paula Ordovás, de los que sí hay disponiblidad y son bastante asequibles, cuestan 35 euros.

También en tonos rojos, una buena opción que sí está disponible en My peep toes shop son estos pendientes de mariquitas (35 euros). pinit My peep toes shop

Nosotras nos hemos puesto a buscar y hemos encontrado, cómo no, en Zara, una opción que aunque no es tan llamativa ni favorecedora (tiene un color más apagado), nos hará las funciones hasta que veamos si reponen o no los pendientes de My peep toes shop.

Pendientes de Zara con forma de flor, en tela bordada (12,95 euros). pinit zara

Lo que sí está claro es que unos buenos pendientes levantan cualquier look. ¡Que no falten en tu maleta de vacaciones!