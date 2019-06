17 jun 2019

No sabemos qué tienen las famosas pero son capaces de encumbrar firmas y tiendas de moda de las que no habíamos oído hablar antes. Es lo que nos ha pasado con Capriche, la boutique multimarca con sede en Alicante -también se puede comprar on line- que puso de moda Cristina Pedroche (a ella le siguieron Lara Álvarez y Eva González) y que ahora cuenta con otra celebrity entre sus fans: Paula Echevarría. El último look que la actriz ha subido a Instagram ha sido, precisamente, con un vestido de la tienda alicantina.

Un traje que, por cierto, nos ha enamorado al instante. Blanco, de vuelo y con bordados boho en un tono rojo fuerte, muy veraniego y perefcto para llevarlo en tu maleta de vacaciones de verano. De esos que igual te pones para ir a la playa con unas chanclas como para ir a dar un paseo al atardecer yq ue al ser así de amplio, disimula cualquier volumen tanto en la tripa como en las caderas, un truco que ya le copiamos hace unos días a Gala González.

En concreto, el vestido es este de Capriche, se llama modelo Linisa, cuesta 114,90 euros y está disponible en la S y la XS. No porque las demás tallas estén agotadas, es que solo lo hacen en estas dos.

Pero si nos ha gustado el vestido, más todavía nos han gustado las sandalias. Una modelo plano, de tiras en marrón oscuro, de Pull&Bear. Porque tienen una pinta de cómodas increíble y porque solo cuestan 25,95 euros. En resumen, de esas que no te quitas en todo el verano porque pegan absolutamente con todo.

En resumen, que nos encanta el vestido de Paula Echevarría de Capriche, pero nos gustan todavía más sus sandalias low cost. Pero corre, porque ya se están empezando a agotar.