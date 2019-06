19 jun 2019

No es ningún secreto que somos fans de Blue Palm, la marca de Lara Álvarez. Te encaje más o menos el estilo de la presentadora de Mediaset, hay que reconocer su trabajo a la hora de proponernos prendas que sí tienen que ver con su personalidad, que la representan cien por cien. En el caso de las camisetas que acaba de presentar en su tienda online, estamos seguras de que las está usando ya mismo en Honduras: no pueden ser más playeras. Seguro que se ha inspirado en las palmeras y playas de Supervivientes. La que más nos ha gustado se llama "Life Is Better with Palm Trees" (La vida es mejor con palmeras) y cuesta 31 euros. Es una simple camiseta sin mangas, pero de algodón extra lujoso, una estampación híper bonita y ese detalle geométrico en un rosa genial. Fav desde ya.

Si prefieres las camisetas con mangas, Lara ha diseñado una en un vibrante color naranja (color buganvilla dice la tienda online de Blue Palm) que también ha captado nuestra atención. Tiene también una estampación chulísima que reza "Palm Sisters" (Hermanas de la Palmera) y cuesta exactamente lo mismo, 31 euros. Atención a cómo la lleva Lara Álvarez porque es óptima: com la manga cuidadosamente doblada y con un bronceado avanzado. El color lo requiere.

La camiseta más sencilla de esta minicolección también es gris, lleva el mismo algodón de calidad y tampoco tiene mangas. Es la única dedicada exclusivamente a la marca de la presentadora, Blue Palm., que se estampa en un diseño retro súper resultón. Nos gusta muchísimo su sencillez y también la elección de colores, un contraste muy años 50 entre el verde y un granate claro. El precio ya te lo imaginas: 31 euros.

Lo que menos nos gusta de esta colección de camisetas (un tirón de orejas para Lara) son las tallas: Blue Palm solo las fabrica hasta la talla L. Solo esta camiseta negra de inspiración más surfera lleva hasta la XL. ¿Por qué? Sea como fuere, este último modelo también es fantástico, con otra estampación retro en color amarillo con la palmera de nuevo como protagonista (31 euros). Nos gustan muchísimo, Lara. ¿Por qué no te animas a ampliar el rango de tallas? Seguro que muchas fans te lo agradecen muchísimo...