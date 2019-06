23 jun 2019

Si por algo nos gusta el verano es, entre otras cosas, por poder lucir innumerables vestidos blancos. No necesariamente los usamos cuando vamos a fiestas ibicencas, sino que en nuestro día a día vienen a ser la opción que más nos apetece, y nos sobran razones: este color aporta luz y el blanco resalta nuestro bronceado. Pero esto que te contamos no debe de ser nada nuevo para Aretha Fusté... La influencer catalana ha sido la encargada de hacernos saber que este look de Zara existe y queda tan increíblemente bien que no te harán falta tacones ni complementos demasiado llamativos...

Aretha Fusté lo ha lucido en su viaje a Italia y lo ha combinado con unas palas marrones también de Zara, además de un bolso de rafia parecido al que ya ha llevado Lucía Rivera de Mango. El look no nos puede gustar más, porque es sencillo pero muy elegante a la vez, del estilo de la catalana que tiene más de 364.000 seguidores en Instagram. El vestido largo, blanco y lencero es de Zara y está disponible en la web por 39,95 euros. No nos lo explicamos, pero sigue disponible en las tallas XS, S, M, L y Xl, y nosotras no nos atrevemos a esperarnos a las rebajas porque fijo que antes de ese día se agota...

Últimamente el Instagram de Aretha Fusté se está llenando de vestidos bonitos que le estamos copiando: hace unos días compartía un bonito vestido amarillo de flecos de Zara, otro vestido morado con mangas abombadas u otra pieza larga en color metalizado con un escote de lo más original. Seguimos de cerca a la famosa "Aretha La Galleta" porque nos está dando las claves para vestirnos este verano.