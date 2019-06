24 jun 2019

En cuestión de bikinis, lo tenemos claro: menos es más. Cuanto más depurado y sencillo es el diseño, más lucen las características que más nos interesa. Es lo que sucede con el fantástico bikini que hemos visto hoy en el perfil de Instagram de Mery Turiel. Aparentemente no tiene nada que deslumbre, pero es precisamente por esa apariencia minimalista que nos ha enamorado el detalle sexy de llevar un solo tirante o la elección del tejido, estampado con unas rayas blancas y rojas fantásticas. No tiene más, pero todo lo que tiene nos encanta.

Detalle del bikini de Calzedonia que ha elegido Mery Turiel. pinit CALZEDONIA

El bikini de Mery Turiel tiene un particularidad: aunque no es un bandeau al uso, al llevar solo un tirante favorecerá más a las tallas pequeñas de sujetador, aunque lleva un ligero relleno desmontable (30 euros). Se llama Isabella, lo encuentras en Calzedonia y su punto fuerte es el tejido de algodón y efecto arrugado con rayas de aire vintage. De hecho, hay un bikini con la misma estampación en la colección de niña.

Para el slip, Calzedonia ofrece como siempre varias opciones, desde la braguita brasileña más simple y sin adornos como la que lleva Mery Turiel hasta el diseño triangular que cierra con lazadas. Cualquiera de las opciones que elijas no te va a salir más allá de los 15 euros, con lo que el conjunto no supera los 50 euros. El tejido tiene calidad: no creas que es uno de esos bañadores que te durará, a lo sumo, dos veranos.