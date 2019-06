27 jun 2019

Es la presentadora más sexy de la televisión. Cristina Pedroche ha encontrado su hueco en la influencia de moda y las parrillas televisivas gracias a su sex appeal simpático y alegre, un estilo que gusta a millones de seguidoras que imitan o replican cada uno de sus looks. Noticia: no es tan fácil. Parte de la efectividad de los outfits de Cristina Pedroche tiene que ver con su personalidad y su actitud, siempre divertida y quitándole hierro casi todo, incluida ella misma. Si Pedroche es tan sexy es, también, porque no se toma demasiado en serio a ella misma. Y eso es irresistible.

El minivestido de flores de la firma Caprice que lleva Cristina Pedroche. pinit CAPRICHE

Sin embargo, además de esta cuestión de actitud creemos adivinar una estrategia paralela de sus estilistas para convertirla en una auténtica sex bomb en la tele y en las redes. La hemos vislumbrado gracias a uno de sus últimos estilismos catódicos: un vestido corto que no deja de tener cierto aire ingenuo gracias a las pequeñas flores del estampado y los remates con volantes en el frontal, los tirantes y el escote. Se trata del vestido Assiue de la firma Capriche, una de las favoritas de Cristina Pedroche. El precio es bastante accesible: 57,90 euros.

En la tienda online de Capriche, vemos cómo luce el vestido en una modelo que (esta sí) posa con un gesto sexy que no puede ser más tópico. Sin embargo, el look no nos resulta particularmente sugerente, probablemente porque el vestido tampoco lo es. ¿Cómo logra Cristina Pedroche sacarle todo ese sex appel? Apostamos a que poniéndose una o dos tallas menos de la que le correspondería. ¿Cómo es posible que a la modelo el escote le llegue por encima del pecho y a Pedroche le quede reventón? La verdad es que el truco de las estilistas de La Sexta da en el clavo: el vestido apetece mil veces más.