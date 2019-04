26 abr 2019

Si hay un tipo de prendas que nunca pasan desapercibidas y que dan ese toque súper sexy a cualquier look, sin duda son las prendas con aberturas. De hecho, muchas de nosotras deseamos con todas las ganas que llegue de una vez por todas el verano, para lucir todas estas prendas súper fresquitas en nuestros lookazos más veraniegos. Cristina Pedroche no se ha aguantado las ganas y nos ha propuesto un look que ya ha causado sensación en Instagram y que nos parece perfecto para 'mitigar' nuestras ansias de verano esta primavera.

¿Cómo lo ha conseguido? Pues con un mono largo de su firma favorita (Capriche). Un mono en color negro, con escote asimétrico, estampado de rayas diplomáticas y una abertura con cierre de botones que va el diagonal desde el tirante a el bajo de los pantalones.

La presentadora lo ha lucido en sus recientes stories (con baile incluido) antes de entrar al plató de Zapeando y lo confesamos... Este nuevo look de Pedroche también nos hemos visto en la necesidad de ficharlo...

Cristina Pedroche lució este mono de Capriche en sus últimos stories. pinit Instagram.

¿La razón? Pues porque además de su diseño (que nos encanta), la idea de la abertura con botones nos parece súper original y perfecta para adaptar la prenda según nuestro gusto, además le da ese toque sexy al look que buscamos.

Mono con aberturas modelo Safari, 99,90 euros. pinit Capriche.

Si ya estás pensando en hacerte con él te aconsejamos que te des prisa antes de que se agote en la web de Capriche, donde aún lo encontrarás en todas las tallas y por 99,90 euros.

