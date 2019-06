27 jun 2019

Te guste más o menos su estilo, solo Dulceida es capaz de revolucionar Instagram con una sola prenda. Ya lo hizo con un top de Zara que convirtió en viral, y ahora lo ha hecho con un vestido ajustado super apetecible para este verano.

La influencer con más seguidores de nuestro país ha compartido una imagen en la que solo se puede ver la parte superior de una prenda que crea confusión, ya que podría ser perfectamente un top. Pero no, se trata de un vestido 100% tendencia que no sabemos qué nos gusta más, si su estampado de flores rojas que combinan a la perfección con un labial del mismo tono, sus mangas abullonadas, su tejido ajustado que hace un tipazo de escándalo a cualquier silueta o su escote estilo mesonero y elástico con el que puedes lucir los hombros (o no) para un look ultrasexy.

No sabemos muy bien con qué lo ha combinado Dulceida, pero nosotras ya lo estamos visualizando con unas deportivas blancas para un estilo casual, con unas sandalias de tacón finas y elegantes para las ocasiones más especiales o con unas cuñas cómodas para pasear por la playa en las noches de verano.

Una prenda versátil y original perfecta para renovar tu armario por muy poco. El vestido es de la firma low cost Shein y es muy barato. Está rebajado de 28 a 14 euros y está disponible en las tallas S, M y L. ¿Qué más se puede pedir?

Vestido ajustado con estampado de flores de Shein. (14 euros). pinit shein

