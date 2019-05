25 may 2019

Que todo lo que toca Dulceida se convierte en tendencia es algo que ya sabíamos, lo que no imaginábamos es que una simple camiseta básica de licra de Zara, de esas de toda la vida que usamos como camiseta de interior, sería el objeto de deseo de los últimos días. Pero es que la influencer con más seguidores de nuestro país sabe hacer tan bien sus looks que eso crea a veces confusión y tendemos a imaginar que sus modelitos son tan cuál los vemos en las fotos, cuando en realidad la cosa es mucho más sencilla de lo que vemos...

Acaba de disfrutar de unas vacaciones en Santorini junto a su mujer Alba Paul, y Aida Domenech ha compartir en Instagram cada uno de sus looks, la mayoría ibicencos para ir "a juego" con las bonitas fachadas de la ciudad griega. Sin embargo, en un Stories subió una imagen donde se la ve con unos jeans de Levis y crop top en color camel que ha causado furor entre sus seguidoras, sin imaginar que se trata de una simple camiseta de licra que ha doblado hasta convertirla en un minitop. ¿Su precio? 5,95 euros en Zara.

Aida Dòmenech con top de Zara. pinit d.r.

Por trucos como estos damos las gracias a las influencers que le echan imaginación y no dejan de innovar para conseguir looks totalmente diferentes a los que estamos acostumbradas a ver. Y si un look formado por una camiseta de 5,95 euros del gigante de Inditex nos gusta tanto, también podemos atrevernos a salir a la calle las próximas semanas con esta genial idea.