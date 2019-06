28 jun 2019

Desde que salió del programa, la ex triunfita sigue cosechando éxitos, y no solo en el ámbito musical en el que está arrasando gracias al reciente lanzamiento de su nuevo disco 'Spoiler'. Aitana Ocaña también se ha convertido en todo un icono de estilo, imagen de esta temporada para Stradivarius, que siguen al detalle miles de personas a través de Instagram. Aunque el lookazo que se ha marcado para celebrar su cumpleaños no tiene nada que ver con la marca low cost de Inditex, se trata de una firma made in Spain a la que su compañera de OT, Amaia Romero, no puede resistirse.

Cómodo, ajustado, sexy, favorecedor, original. Así es el último outfit de Aitana firmado por Paloma Wool y compuesto por dos piezas super apetecibles para este verano que se pueden adquirir por separado: un top cut out corto y cruzado y unos pantalones de tiro alto, rectos tipo culotte y con aberturas en el bajo, el mismo truco de estilo que utiliza Victoria Beckham en sus pantalones para parecer más alta.

Aitana Ocaña muestra su look firmado por Paloma Wool. pinit instagram stories

Y es que no sabemos qué nos gusta más, si el color lila que es una de las tendencias estrella del 2019, el precioso escote que hace el cuello halter, su espalda descubierta o los pantalones con tejido elástico que se adaptan a cualquier figura y alargan visualmente las piernas.

Un conjunto perfecto para lucir tipazo este verano con mucho estilo en las ocasiones más especiales o para tus looks de fiesta más atrevidos. Ficha estas dos prendas de diseño y renueva tu armario desde ya.

1. Top no 348 / Fyn (69 euros). 2. Pantalón no 347 / Helsinki. (115 euros). pinit paloma wool

