14 jun 2019

Aitana Ocaña nos volvió a demostrar ayer con su visita en El Hormiguero, que su carrera como cantante y como influencer no deja de crecer. Y es que además de haberse convertido en una de las artistas españolas más reconocidas del momento por su música, también ha pasado a ser todo un referente de las nuevas tendencias. Evidencia de ello es que cada una de las prendas que elige se convierte en viral, como ese look que nos dejó heladas en su primera visita al programa y esta vez ha vuelto a arrasar con el nuevo lookazo que le hemos visto en 'El Hormiguero'.

Un estilismo formado por un top cropped y unos pantalones culotte vaqueros con aplicaciones de perlas y detalles brilli brilli que nos han conquistado por completo.

Pero esta vez, al contratio que su look más low cost con los pantalones que hacen tipazo y que le vimos hace unos días, este nuevo look firmado por Elisabetta Franchi no tiene nada de low cost, de hecho podemos asegurar que está alejado de las posibilidades de nuestros bolsillos, ya que hacerte con ambas prendas te costarán unos 900 euros en total.

Pero además de llevarse todos los aplausos con este nuevo estilismo, la cantante también nos ha dejado clara una cosa: esta temporada los pantalones culotte seguirán siendo tendencia y no solo para los looks de diario. De hecho, este estilismo es la evidencia de que este tipo de pantalones también nos los querremos llevar en nuestros looks de fiesta o de invitada, sobre todo si incluyen detalles de pedrería y abalorios como los que ha lucido Aitana.

Pantalón denim de corte recto a la rodilla, 432 euros. pinit elisabetta franchi.

Otra de las pistas que nos ha dado con este look y que no podemos dejar pasar desapercibida, es ese escote de corazón que incluía su top cropped. Uno de los escotes que más hemos estado viento en los estilismos de la mayoría de influencers y celebrities esta temporada, como lució Lady Addict en ese look mitad blazer y mitad minivestido en color blanco. Está claro que este tipo de escotes seguirán dando mucho de que hablar este verano.

Top repleto de micro perlas sintéticas, 469 euros. pinit elisabetta franchi.

¿Se ha convertido este nuevo estilismo de la cantante también en tu nueva inspiración?

