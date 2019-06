28 jun 2019

Compartir en google plus

Los vestidos con estampado floral son prácticamente un básico en cualquier armario y al igual que nos sucede con los vaqueros o los zapatos, parece que nunca tenemos suficientes y siempre acabamos queriendo añadir uno más a nuestra lista. Por eso siempre estamos atentas para para que cuando aparezca ese nuevo vestido floral perfecto pueda ser nuestro al momento. Y esta vez podemos confirmar que tenemos uno nuevo que añadir a nuestra lista que ya es nuestro nuevo capricho y la responsable de ello, es la joven modelo Lucía Rivera.

Un look que nos ha recordado mucho a esos minivestidos florales con los que siempre nos conquista Emily Ratajkowski, como el vestido floral que no queríamos quitarnos el pasado verano, y que hacen tipazo y quedan perfectos tanto con unas sneakers blancas, como con unas sandalias de tacón. ¡Todo depende del look final que quieras conseguir!

El vestido en cuestión del que te hablamos, lleva corte debajo del pecho, detalle de costuras en el delantero y en la espalda, tirantes cruzados, cierre delantero con botones forrados y cuenta con ese escote tipo corazón que favorece, tanto si tienes mucho, como poco pecho.

Pero sin duda, el toque estrella lo pone ese estampado floral de tulipanes multicolor que es puro estilo veraniego y que hemos podido apreciar en los stories de la modelo.

Lucía Rivera mostro el colorido estampado de este vestido en algunos de sus últimos stories. pinit Instagram.

Y lo cierto es que este nuevo lookazo de Lucía Rivera nos ha gustado tanto, que ya nos hemos ido a la web de Imiloa (a la que pertenece) para hacernos con este vestidazo sí o sí y ¡aún está disponible!

La única no tan buena noticia es que conseguirlo te costará 116 euros, así que no se trata de ninguna de sus prendas low cost.

Vestido tipo pichi con estampado de tulipanes, 116 euros. pinit Imiloa.

Aún así, ya es nuestra nueva prenda capricho con estampado floral ¿Se ha convertido también en la tuya?

No te pierdas...

- Lucía Rivera ya luce bolso de nueva temporada que pega con todo

- Lucía Rivera apuesta por el perfecto look veraniego: vestido lencero y Converse

- Lucía Rivera se apunta al calzado que vamos a llevar con todos nuestros looks veraniegos