29 jun 2019

Desde que Instagram nos facilita (o nos complica, según se mire) un poco más la vida, seguimos la pista cada día a Sara Carbonero, que se ha convetido en una de nuestras 'it girls' favoritas. No podemos negar que nos encanta cómo viste, y siempre, en la medida de lo posible, intentamos hacernos con cada uno de los looks, intentando tener un armario tan variado, colorido y lleno de básicos como el suyo, donde además de encontrarse firmas que ni en sueños podemos comprar, están las más conocidas y, por supuesto, Slow Love, su marca de moda que, desde que la dio a conocer, no dejamos de comprar.

Tras un parón en Instagram donde estuvimos varios días sin ver nada de la presentadora de televisión, Sara Carbonero ha vuelto a la carga y nos inspira de nuevo con sus buenas elecciones. ¿La última? Un vestido largo abotonado y con estampado floral que nos ha robado el corazón. No ha sido complicado descubrir que se trataba de una pieza de su colección y que, además, y para más alegría, está rebajada. Hablamos del vestido Hana, que ha sufrido una rebaja de nada menos que casi 30 euros. ¡No está nada mal! El vestido costaba 99 euros y ahora puede ser nuetro por 69,7 euros.

Y hay que darse prisa: el vestido, como es lógico, está comenzando a agotarse y ya hay tallas que no están disponibles. La pareja de Iker Casillas lo ha combinado con unas sandalias de cuña en tonos marrones, una elección que nos parece muy acertada, aunque también lo llevaríamos con sneakers o zapatos de tacón. Todo depende del tipo de evento al que queramos ponérnoslo...