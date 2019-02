10 feb 2019

Aunque sea invierno y nuestros pies reclamen botas o botines, no hemos dejado de lado las sneakers. Llegaron para quedarse hace varias temporadas, y lo cierto es que no nos la podemos quitar de encima porque adoramos cómo quedan en nuestros looks desde que este calzado dejó de quedar relegado al deporte. Y parece que hemos encontrado en Instagram el modelo más repetido entre algunas de las influencers españolas. Dejando de lado el diseño con plataforma de Coolway que Mery Turiel o Laura Escanes lucieron hace un par de meses, nos hemos fijado que hace ya más de un año que llegaron las deportivas beige con las que todas soñamos.

Sneakers beige de Zara: 39,99 euros. pinit d.r.

Llevan en e mercado más de un año, pero Zara las renueva una y otra vez y no aparecen por ningún lado en rebajas. De todos modos, están disponibles por 39,95 euros y hemos encontrado a tres influencers que están tan enamoradas de este modelo como nosotras. Anna Padilla, Aretha Fusté y Sara Bruno son algunas de las instagramers que llevan meses luciéndolas. Y nos han creado tal necesidad que las vamos a incluir en nuestra próxima compra.

Al tener plataforma, son las sneakers perfectas para las chicas con menos altura. Y aún así, ya sabemos que estas influencers miden cerca de 1,70 metros, y les quedan igual de genial. Nos parecen muy combinables, así que solo queda hacerse con ellas, porque puede que la próxima vez que se agoten no vuelvan a estar disponibles…

