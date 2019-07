1 jul 2019

Lo que nos está pasando con la colección de verano de Lovely Pepa es una lección para futuras estrellas de la moda en Instagram. Aunque nos hemos asomado más de una y dos veces a su tienda online, no terminan de convencernos sus diseños hasta que no los vemos vestidos por ella misma en sus redes sociales. Así, diseños que en su tienda no nos llaman demasiado la atención, cuando los contemplamos a la luz de sus propias fotos nos maravillan. Moraleja: dominar determinados ajustes de foto en el mundo de Instagram no implica saber hacer funcionar un editorial de moda fuera de esos precisos filtros.

El vestido Naya de la colección de verano de Lovely Pepa. pinit LOVELY PEPA

Por eso, aunque ya habíamos fichado este vestido en la tienda de Lovely Pepa, es ahora, cuando lo vemos a la maravillosa luz del Instagram de Alexandra Pereira, que podemos reconocer que es una verdadera preciosidad. Se trata del vestido Naya, disponible aún hasta la talla XL, y confeccionado en un maravilloso tejido plumeti con cierta transparencia, para que el romanticismo del diseño tenga un toque un poco más sexy.

El vestido Naya tiene varias características que nos parecen definitivas para considerarlo el mejor vestido romántico que hemos visto hasta la fecha en Instagram. Además del plumeti, posee un patrón súper favorecedor, que queda bien en todos los tipos de cuerpo: largo midi, escote en V abotonado y cintura marcada con un elástico. Además, las mangas al codo son preciosas. Cuesta 119 euros, y nos preguntamos si quedarán tallas cuando lleguen las rebajas a la tienda. Ojalá.