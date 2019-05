9 may 2019

El amarillo será un año más, uno de los grandes protagonistas del verano y estamos seguras de que cuando el sol y el calor se establezcan de forma definitiva, teñirá casi todas nuestras prendas favoritas de armario. Por eso y porque es lo más bonito que hemos visto esta temporada, el nuevo vestido que está a punto de salir a la venta en Lovely Pepa Collection ya se ha ido directo a nuestra wishlist para este verano.

Desde un paseo por la playa, un look de invitada, un look de diario, un imprescindible en nuestra maleta de vacaciones... Este nuevo vestido creemos que puede con todos los looks ¿La razón? Tiene escotazo, detalle de lazada en los tirantes, falda acampanada midi y detalle de volantes en el bajo ¡No nos puede gustar más!

La influencer Alexandra Pereira lo ha compartido en su perfil de Instagram para anunciar lo cerca que está ya esa nueva colección de verano de Lovely Pepa Collection: "¡Emoción! Nuestra colección de verano está a punto de salir!", ha revelado.

Solo sabemos que quedan horas para descubrirla y lo que sí tenemos claro es que con este look aún tenemos más ganas que antes de conocer esta nueva colección, de la que seguro sacaremos nuestros nuevos imprescindibles para las vacaciones de verano.

Uno de ellos ¡ya lo hemos encontrado con este vestidazo! ¿Y tú? ¿Ya estás soñando también con tenerlo en tu armario?

