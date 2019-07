3 jul 2019

Ya han pasado algunos días desde la celebración de su boda y Rocío Osorno experimenta una sensación similar a la que confesaba María Pombo después de la suya: una especie de tristeza nostálgica por un día perfecto que pasó. Como su colega influencer, Osorno repasa ahora en sus stories de Instagram algunos detalles de su look y del evento que pudieron pasarnos inadvertidos, y rememora así uno de los días más felices de su vida. Y la cita que le permitió lucir uno de los accesorios más especiales que ha podido elegir: su tiara. Un diseño de la firma sevillana Marucca que se convirtió en la verdadera protagonista de su impecable look nupcial.

Detalle de la tiaraque lució Rocío Osorno el día de su boda. pinit INSTAGRAM

"La tiara para mí era un sueño. De hecho, estaba previsto que me la quitara al ponerme el segundo vestido y no quise hacerlo. Opté por llevarla con el pelo suelto. Qué bonita es. El trabajo que tiene. Estoy enamorada de ella. No me canso de mirarla", ha confesado Rocío Osorno en su Instagram. Se trata de un diseño de María Fernández, quien le propuso a la influencer cambiar su idea primera de llevar otro tipo de tocado. Su triple altura está confeccionada en orfebrería bañada en plata, rellenado con flores de nárcar blancas troqueladas a mano y flores esmaltadas color salmón. Además, lleva una pieza central con forma de estrella formada por dos broches joya.

Rocío Osorno enseña su tiara nupcial en una de sus stories de Instagram. pinit INSTAGRAM

La diseñadora sevillana tardó en confeccionar esta tiara para Rocío Osorno dos semanas, con la dificultad añadida de buscar la pieza central en anticuarios. De hecho, el precio final de la pieza depende un poco de esto adornos principales, que pueden realizarse también desde cero en el mismo taller. Una tiara similar a la que ha lucido la influencer puede costar entre 650 y 750 euros, un precio más que accesible si tenemos en cuenta la repercusión en el look total que ha tenido en el caso de Osorno. ¡Casi se habla más de esta tiara que del traje!